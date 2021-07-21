Палія "Епіцентру" в Первомайську помістили в психлікарню з посиленим наглядом

Палій "Епіцентру" в Первомайську Миколаївській області перебуває в психлікарні з посиленим режимом нагляду. Прокуратура просить суд застосувати до нього примусове медичне лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Миколаївської обласної прокуратури .

У відомстві зазначили, що до суду направлено клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 37-річного жителя Первомайська, який звинувачується в підпалі магазину "Епіцентр".

"В цей час зловмисник поміщений в психіатричний заклад з посиленим режимом нагляду", - уточнили в прокуратурі.