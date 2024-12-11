На роботу прийде "лист". Що буде, якщо не сплатити штраф за "адміністративку" вчасно

Недотримання встановлених строків своєчасної оплати адміністративних штрафів може призвести до подвоєння суми та додаткових фінансових санкцій, включаючи примусове стягнення та арешт майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Згідно зі статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), штраф має бути сплачений:
Якщо штраф не сплачено в зазначений термін, постанова надсилається на примусове виконання, відповідно до статті 308 КпАП України. У цьому випадку правопорушник сплачує:
Окрім подвоєної суми штрафу, можливі інші заходи примусового виконання, передбачені законом України "Про виконавче провадження". Це включає арешт рахунків, опис майна або інші фінансові санкції.
Нагадаємо, що чоловікам призовного віку за порушення правил військового обліку, зокрема неоновлення персональних даних у ТЦК, загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Втім, за певних обставин його суму можуть подвоїти.