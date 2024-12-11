На работу придет "письмо". Что будет, если не оплатить штраф за "административку" вовремя

Несоблюдение установленных сроков своевременной оплаты административных штрафов может привести к удвоению суммы и дополнительным финансовым санкциям, включая принудительное взыскание и арест имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южное межрегиональное управление Министерства юстиции.
Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), штраф должен быть оплачен:
Если штраф не оплачен в указанный срок, постановление направляется на принудительное исполнение в соответствии со статьей 308 КоАП Украины. В таком случае правонарушитель обязан оплатить:
Помимо удвоения штрафа, возможны другие меры принудительного исполнения, предусмотренные законом Украины "Об исполнительном производстве". Это может включать арест счетов, опись имущества или иные финансовые санкции.
Напомним, что мужчинам призывного возраста за нарушение правил военного учета, в частности, необновление персональных данных в ТЦК, грозит штраф в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен. Но при определенных обстоятельствах его сумму могут удвоить.