На работу придет "письмо". Что будет, если не оплатить штраф за "административку" вовремя

Как избежать удвоения штрафа за административное правонарушение

Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), штраф должен быть оплачен:

в течение 15 дней с момента получения постановления о наложении штрафа;

с момента получения постановления о наложении штрафа; в случае обжалования постановления - в течение 15 дней с момента уведомления о решении оставить жалобу без удовлетворения.

Если штраф не оплачен в указанный срок, постановление направляется на принудительное исполнение в соответствии со статьей 308 КоАП Украины. В таком случае правонарушитель обязан оплатить:

удвоенную сумму штрафа;

расходы на учет правонарушения.

Как избежать удвоения штрафа

Своевременно оплачивайте штраф. Не допускайте просрочки 15-дневного срока. Подтверждайте оплату. Передавайте подтверждение об оплате в орган, вынесший постановление. Следите за информацией. Убедитесь, что уведомления по вашему делу актуальны, особенно если вы подавали апелляцию.

Помимо удвоения штрафа, возможны другие меры принудительного исполнения, предусмотренные законом Украины "Об исполнительном производстве". Это может включать арест счетов, опись имущества или иные финансовые санкции.