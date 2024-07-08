Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ

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Чим атакувала РФ та скільки ракет збили

Близько 10-ї ранку стався комбінований ракетний удар по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. За попередніми даними, російські війська випустили 38 ракет різних типів, з них знищили 30. Так, загалом було збито:

1 з 1 аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал";

3 з 4 балістичних ракети "Іскандер-М";

11 з 13 крилатих ракет Х-101;

12 з 14 крилатих ракет "Калібр";

3 з 3 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69.

Також не вдалося збити 1 крилату ракету 3М22 "Циркон" та 2 крилаті ракети Х-22.

Всього під час цієї атаки ворог пошкодив понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади. Кількість жертв по країні вже зросла до 31, постраждалих - 125.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.

Київ

У столиці під час ракетного удару зафіксували наслідки у низці районів, а саме:

в Солом’янському районі пошкоджено 2 поверхи багатоповерхової будівлі, руйнування на площі 1500 м.кв., 7 осіб загинуло. В будівлі виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Триває розбір завалів.

в Голосіївському - пошкоджено дитсадок, гаражі, загорілися автомобілі;

в Дніпровському - палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок, одна жінка отримала поранення;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.

в Деснянському районі займання будинку.

Найбільші руйнування в Шевченківському районі міста. Там під удар ракети Х-101 потрапила провідна дитяча лікарня "Охматдит". Росіяни влучили по корпусу, де діти отримували діаліз - очищення крові при нирковій недостатності. Пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення. Продовжується розбір завалів.

Також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що було пошкоджено корпус Центру дитячої кардіохірургії, який розташований на території "Охматдиту", де на той момент проходили три операції на серці. За його словами, внаслідок вибуху пошкоджено вікна, сталося забруднення грудної порожнини пацієнтів, зараз дітей намагаються врятувати в інших медзакладах.

Загалом, в лікарні пошкоджені п’ять корпусів, там немає світла, кисню та водопостачання, тому пацієнтів кількох відділень евакуюють. Ляшко додав, що постраждали багато лікарів, однак вони продовжують надавати допомогу іншим.

Фото: люди допомагають розбирати завали в лікарні "Охматдит" (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні Охматдит. Одна з них - лікарка медзакладу. Також попередньо, двоє людей загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Там також є постраждалі. Пошкоджена будівля медзакладу. Екстрені служби працюють на місці", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також на Сирці в Києві зруйновано цілий під'їзд. Під завалами чують крики людей. Рятувальна операція триває.

Фото: в Шевченківському районі Києва повністю зруйнований один із під'їздів будинку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, під час повторної атаки на столицю, зазнав руйнувань ще один медзаклад. За підрахунками Офісу генпрокурором, там 7 загиблих і троє травмованих. Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що ворог вдарив по пологовому будинку. З відкритих джерел відомо, що мова йде про клініку "Ісіда".

Двоє постраждалих з інших районів померли в лікарні.

Попередньо, 7 загиблих і в бізнес-центрі в Солом'янському районі. Скрізь працюють екстрені служби. Інформація уточнюється і оновлюється.

Фото: під час повторного удару по столиці ціллю росіян знову став медзаклад (t.me/dsns_telegram)

Загалом наразі відомо про 96 постраждалих у Києві, серед них - троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці. У лікарні "Охматдит" наразі 16 постраждалих, семеро з них - діти. 15 постраждалих госпіталізували.

Київська область

На Київщині відомо про двох потерпілих, які отримали осколкові поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу. Крім того, внаслідок падіння ворожих уламків зафіксовано загоряння трав'яного настилу, яке було ліквідовано ДСНС.

Також правоохоронці зафіксували пошкодження двох приватних будинків, магазину та одного автомобіля.

Кривий Ріг

У Кривому Розі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про декілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Станом на зараз в місті 10 загиблих та 47 постраждалих.

9 липня оголошено у місті днем жалоби.

Як повідомили в прес-службі "Метінвест", ціллю ракети стало їх підприємство.



Фото: росіяни влучили ракетою у адмінбудівлю "Метінвест" (metinvestholding.com/ua)

Дніпро

Декілька прильотів було у Дніпрі. Зокрема там пошкоджено девʼятиповерхівку. Там зруйновано дах і технічний поверх, пошкоджено автомобілі, часткового руйнування зазнала двоповерхова будівля СТО та пошкоджено підприємство.

У місті загинув чоловік. На цю хвилину відомо про 12 постраждалих.

Фото: у Дніпрі внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено дев'ятиповерхівку (t.me/dnipropetrovskaODA)

Покровськ

У Донецькій області в Покровську руйнувань зазнало одне з промислових підприємств. Загинули люди: три особи отримали травми, несумісні з життям. Крім того, множинні різані рани та осколкові поранення дістали 24-річний чоловік та жінка 36 років.

Фото: у Покровську влучання в підприємство (t.me/pgo_gov_ua/24864)

РФ зробила цинічну заяву

В Міноборони Росії сьогодні заявили, що сьогоднішні удари по Україні завдавалися так званою "високоточною зброєю" і нібито у відповідь на так звані "спроби завдання Києвом збитків об'єктам російської енергетики та економіки".

"Збройними Силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах військової промисловості України та авіаційних баз ЗСУ. Цілі удару досягнуто. Призначені об'єкти вражені", - цинічно заявили у РФ.

Україна скликає Радбез ООН, реакція Зеленського

У відповідь на масований удар РФ, зокрема по "Охматдиту" та медзакладу у Дніпровському районі столиці, Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу із польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Варшаві. Також глава держави пообіцяв, що Україна "безперечно відповість нелюдям з Росії".