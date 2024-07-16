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Подвійний невдаха фіналів Євро залишився без роботи

Фото: Гарет Саутгейт завершив роботу з "Трьома левами" (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Гарет Саутгейт пішов із посади головного тренера збірної Англії після чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт збірної.

53-річний фахівець завершив період на чолі "Трьох левів". За 8 років на посаді він не зміг перервати коло невдач англійської збірної, що розпочалося після тріумфального ЧС-1966.

"Для мене, гордого англійця, було за честь всього життя грати за Англію та керувати її збірною. Це було для мене всім, тож я віддав цій справі всі свої сили. Та настав час змін і нового розділу. Фінал у Берліні проти Іспанії у неділю став моєїм останнім матчем у статусі керманича збірної Англії", – заявив Саутгейт.

Англійський тренер очолив "Трьох левів" у вересні 2016-го. З тих пір англійська збірна провела 102 поєдинки, в яких здобула 64 перемоги та програла 18 матчів. Саутгейт вивів команду до фіналів Євро-2020 та чемпіонату Європи-2024, але не зміг завершити турніри з трофеєм.

Хто такий Гарет Саутгейт

Уродженець Вотфорда, вихованець "Саутгемптона" та лондонського "Крістал Пелас". У лавах "орлів" дебютував на дорослому рівні в сезоні 1990/91.

Найкращі роки ігрової кар'єри провів за бірмінгемську "Астон Віллу" та "Мідлсбро". Виграв Кубки англійської ліги з обома командами. У складі "річковиків" повісив бутси на цвях після сезону 2005/06 та відразу став головним тренером команди. На чолі "Боро" через три роки вилетів із АПЛ.

У серпні 2013-го очолив молодіжну збірну Англії. Із молодими "Трьома левами" виграв товариський Тулонський турнір (2016).

До слова, раніше Іспанія здолала збірну Англії у фіналі Євро-2024.

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