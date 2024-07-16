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Двойной неудачник финалов Евро остался без работы

Фото: Гарет Саутгейт завершил работу с "Трьмя львами" (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии после чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт сборной.

53-летний специалист завершил период во главе "Трех львов". За 8 лет в должности он не смог прервать круг неудач английской сборной, начавшийся после триумфального ЧМ-1966.

"Для меня, гордого англичанина, было честью всей жизни играть за Англию и руководить ее сборной. Это было для меня всем, поэтому я отдал этому делу все свои силы. Но пришло время перемен и новой главы. Финал в Берлине против Испании в воскресенье стал моим последним матчем в статусе наставника сборной Англии", – заявил Саутгейт.

Английский тренер возглавил "Трех львов" в сентябре 2016-го. С тех пор английская сборная провела 102 поединка, в которых одержала 64 победы и проиграла 18 матчей. Саутгейт вывел команду в финалы Евро-2020 и чемпионата Европы-2024, но не смог завершить турниры с трофеем.

Кто такой Гарет Саутгейт

Уроженец Уотфорда, воспитанник "Саутгемптона" и лондонского "Кристал Пэлас". В рядах "орлов" дебютировал на взрослом уровне в сезоне 1990/91.

Лучшие годы игровой карьеры провел за бирмингемскую "Астон Виллу" и "Мидлсбро". Выиграл Кубки английской лиги с обеими командами. В составе "речников" повесил бутсы на гвоздь после сезона 2005/06 и сразу стал главным тренером команды. Во главе "Боро" через три года вылетел из АПЛ.

В августе 2013-го возглавил молодежную сборную Англии. С молодыми "Трьмя львами" выиграл товарищеский Тулонский турнир (2016).

К слову, ранее Испания одолела сборную Англии в финале Евро-2024.

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