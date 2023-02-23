Подвійний ефект: міністр фінансів США оцінила дію стелі цін на російську нафту

Цінові обмеження, запроваджені західними країнами щодо експорту російської нафти та нафтопродуктів, допомагають стабілізувати світові ціни на енергоносії, "суттєво" знижуючи доходи Росії.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен на саміті G20, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Минулого місяця нафтові доходи Кремля були майже на 60% нижчі, ніж відразу після вторгнення", - сказала вона, додавши, що це дозволяє ринкам, що розвиваються, включаючи Індію, домовлятися про значні знижки на російську нафту.
У виступі Єллен, підготовленому для прес-конференції в індійському Бангалорі, йдеться про світову економіку "сьогодні перебуває в кращому стані, ніж багато хто пророкував лише кілька місяців тому", і зникають побоювання, що наслідки війни Росії проти України можуть призвести до різкого уповільнення зростання.
Вона сказала, що в той час, як загальна інфляція в Сполучених Штатах і в усьому світі почала знижуватися, для фінансових керівників G20 важливо продовжувати роботу з придушення інфляції, додавши: "Ми ще не вийшли з лісу".
Нагадаємо, російський Мінфін повідомив, що дефіцит держбюджету у січні 2023 року становив 25 млрд доларів. Доходи, порівняно з 2022 роком, впали на 35%, тоді як витрати збільшилися на 59%. Протягом більшої частини минулого року доходи від нафти та газу поповнювали бюджет і приблизно на 13,4 млрд доларів на місяць. У січні це було лише 6 млрд доларів.