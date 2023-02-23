Подвійний ефект: міністр фінансів США оцінила дію стелі цін на російську нафту

"Минулого місяця нафтові доходи Кремля були майже на 60% нижчі, ніж відразу після вторгнення", - сказала вона, додавши, що це дозволяє ринкам, що розвиваються, включаючи Індію, домовлятися про значні знижки на російську нафту.

У виступі Єллен, підготовленому для прес-конференції в індійському Бангалорі, йдеться про світову економіку "сьогодні перебуває в кращому стані, ніж багато хто пророкував лише кілька місяців тому", і зникають побоювання, що наслідки війни Росії проти України можуть призвести до різкого уповільнення зростання.

Вона сказала, що в той час, як загальна інфляція в Сполучених Штатах і в усьому світі почала знижуватися, для фінансових керівників G20 важливо продовжувати роботу з придушення інфляції, додавши: "Ми ще не вийшли з лісу".