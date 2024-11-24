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Подвійний блокшот молодого лідера запустив камбек "Сан-Антоніо": момент дня в НБА

Сан-Антоніо, Неділя 24 листопада 2024 10:00
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Подвійний блокшот молодого лідера запустив камбек "Сан-Антоніо": момент дня в НБА Фото: Гаррісон Барнс і Віктор Вембаньяма вдвох набрали 47 пунктів (expressnews.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Сан-Антоніо Сперз" Віктор Вембаньяма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Француз запам'ятався моментом на початку фінальної чверті протистояння з "Голден Стейтом". Упродовж однієї атаки "Ворріорз" він заблокував спроби Джексона-Девіса та Муді.

На той момент "Сперз" поступалися в рахунку на 7 пунктів. Однак, упевненість Вембаньями зарядила одноклубників. "Сан-Антоніо" спромігся наздогнати "Голден Стейт" і здобути домашню перемогу (104:94).

Найрезультативнішим на паркеті став саме Вембаньяма. Він набрав 25 очок, зробив 7 підбирань і віддав 9 передач. Ще 22 пункти додав досвідчений форвард "Сперз" Гаррісон Барнс.

Хто такий Віктор Вембаньяма

Народився в передмісті Парижа, вихованець французького "Нантера". На драфті НБА-2023 обраний "Сан-Антоніо" під першим номером.

На професіональному рівні дебютував ще восени 2019 року, зігравши півхвилини в Кубку Європи. Сезон 2020/21 провів у рідній команді, а наступний рік відіграв за "Ліон". Згодом потрапив до лав "Метрополітана", став MVP і Найкращим снайпером французької ЛНБ (2023).

Заради підготовки до виступів за океаном пропустив ЧС-2023. За підсумками дебютного сезону був визнаний Новачком року та став найкращим за кількістю блокшотів. Рівняється на оборонця "Кліпперс" Расселла Вестбрука.

До слова, напередодні оборонець "Г'юстона" Шеппард очолив хіт-парад моментів із розкішною передачею.

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