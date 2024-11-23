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Дебютант сезону з "Г'юстона" видав пас із-за спини на весь майданчик: момент дня в НБА

Г'юстон, Субота 23 листопада 2024 10:29
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Дебютант сезону з "Г'юстона" видав пас із-за спини на весь майданчик: момент дня в НБА Фото: Рід Шеппард оформив головний хайлайт ночі (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний оборонець "Г'юстон Рокетс" Рід Шепперд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Проспект підкорив епізодом під завісу третьої чверті протистояння з "Портлендом". Він вибив м'яч у суперника під власним щитом, наздогнав біля бокової та одним дотиком усліпу вивів на чужий кошик Ісона.

Стараннями Шеппарда та інших "Рокетс" здобули впевнену перемогу (116:88). "Г'юстон" закріпився на 3-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Трейл Блейзерс" тут – за межами топ-10.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Рокетс" Діллон Брукс. Він набрав 28 очок, зробив 6 підбирань і віддав 1 асист. Тим часом Шеппард додав у скарбничку господарів 3 пункти.

Хто такий Рід Шеппард

Уродженець штату Кентуккі, на студентському рівні виступав за місцевих "Вайлдкетс". На драфті НБА цьогоріч обраний "Г'юстоном" під 3-м номером.

Контракт новачка підписав на початку липня. Провів низку результативних матчів у Літній лізі асоціації. На офіційному рівні дебютував наприкінці жовтня, набравши 4 очки проти "Шарлотта". Наразі найрезультативніший матч зіграв проти "Чикаго" (12 пунктів).

Виріс у баскетбольній сім'ї. Батько – Джефф Шеппард – головна зірка фінального турніру Національної асоціації студентського спорту (NCAA) в 1998 році, провів 18 матчів за "Атланту" в сезоні 1998/99. Матір – Стейсі Рід – набрала понад 1400 очок за Університет Кентуккі.

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