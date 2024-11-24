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Двойной блок-шот молодого лидера запустил камбэк "Сан-Антонио": момент дня в НБА

Сан-Антонио, Воскресенье 24 ноября 2024 10:00
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Двойной блок-шот молодого лидера запустил камбэк "Сан-Антонио": момент дня в НБА Фото: Харрисон Барнс и Виктор Вембаньяма вдвоем набрали 47 пунктов (expressnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Сан-Антонио Сперз" Виктор Вембаньяма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Француз запомнился моментом в начале финальной четверти противостояния с "Голден Стэйтом". В течение одной атаки "Уорриорз" он заблокировал попытки Джексона-Дэвиса и Муди.

В тот момент "Сперз" уступали в счете на 7 пунктов. Однако уверенность Вембаньямы зарядила одноклубников. "Сан-Антонио" смог догнать "Голден Стэйт" и одержать домашнюю победу (104:94).

Самым результативным на паркете стал именно Вембаньяма. Он набрал 25 очков, сделал 7 подборов и отдал 9 передач. Еще 22 пункта добавил опытный форвард "Сперз" Гаррисон Барнс.

Кто такой Виктор Вембаньяма

Родился в пригороде Парижа, воспитанник французского "Нантера". На драфте НБА-2023 выбран "Сан-Антонио" под первым номером.

На профессиональном уровне дебютировал еще осенью 2019 года, сыграв полминуты в Кубке Европы. Сезон 2020/21 провел в родной команде, а следующий год отыграл за "Лион". Впоследствии попал в ряды "Метрополитана", стал MVP и Лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Ради подготовки к выступлениям за океаном пропустил ЧМ-2023. По итогам дебютного сезона был признан Новичком года и стал лучшим по количеству блок-шотов. Равняется на защитника "Клипперс" Расселла Уэстбрука.

К слову, накануне защитник "Хьюстона" Шеппард возглавил хит-парад моментов с роскошной передачей.

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