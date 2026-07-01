Подвійна стратегія ЄС: як Європа планує підтримувати Україну найближчі пів року

За словами Кошти, під час головування Ірландії в Раді ЄС партнери продовжуватимуть реалізувати подвійну стратегію: допомагати Києву та тиснути на країну-агресорку. Він зауважив, що це необхідно для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Президент Євроради зазначив, що європейські цінності та безпека зараз проходять випробування у складних геополітичних умовах, проте Союз чітко орієнтується на міжнародне право. На думку Кошти, Ірландія з її принциповим захистом міжнародного порядку є правильним головуючим у потрібний час.

Тиск на Кремль та ситуація на полі бою

Кошта підкреслив, що ситуація на фронті змінюється завдяки мужності ЗСУ. Водночас, додав він, європейська допомога та невпинний тиск на Москву вже відіграли у цьому процесі вирішальну роль.

"Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці. І що вона повинна перейти з поля бою за стіл переговорів", - наголосив очільник Євроради під час виступу в Дубліні.

Ротація головуючих країн у Раді Європейського Союзу відбувається кожні шість місяців. Ірландія офіційно перейняла повноваження і розпочала роботу на цій посаді.