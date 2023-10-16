Подвійна поразка України. Ястремська та Байндль вилетіли від ноунеймів у Румунії

Transylvania Open, 1-й раунд

Бартункова – Ястремська – 2:0 (7:5, 6:4)

Макарова – Байндль – 2:1 (6:3, 1:6, 6:1)

Одеситка Ястремська провела важкий матч проти чешки Бартункової. Старт зустрічі був за опоненткою (0:2), але українка швидко опанувала ситуацію і навіть вирвалася вперед. Пішла гра нервів, під час якої довелося ще раз обмінятися брейками з чеською тенісисткою (5:5).

Ключовим, однак, став одинадцятий гейм. Ястремська віддала очко на власній подачі та опинилася на межі поразки. Вона ще спробувала реваншуватися, але Бартункова відіграла 4 (!) брейк-пойнти та з першої спроби реалізувала сетбол. У другому ж сеті українська тенісистка повела 3:1, однак примудрилася не тільки дозволити чешці повернутися, а й набрати всього пункт проти п'яти в суперниці.

Справжні гойдалки були в протистоянні Байндль з росіянкою Макаровою. Нейтральна спортсменка було повела 3:0, але потім дозволила українці підійти майже впритул (5:3). Проте, на більше Байндль замахнутися в першій партії не встигла.

Зате повністю реабілітувалася в другому сеті. Тут українська тенісистка просто зім'яла Макарову, яка спромоглася набрати лише 1 пункт у середині партії. Бажаного розвитку такі зміни, однак, не мали. У вирішальному сеті в ролі росіянки зразка другого опинилася сама Байндль. Тепер честь України в Клуж-Напоці відстоюватимуть Дарія Снігур і Анастасія Соболєва.