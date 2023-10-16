ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Двойное поражение Украины. Ястремская и Байндль вылетели от ноунеймов в Румынии

Клуж-Напока, Понедельник 16 октября 2023 16:29
UA EN RU
Двойное поражение Украины. Ястремская и Байндль вылетели от ноунеймов в Румынии Фото: Даяна Ястремская не смогла преодолеть первый раунд соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Байндль зачехлили ракетки на Transylvania Open после поражений представительницам третьей сотни рейтинга WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Transylvania Open, 1-й раунд

Бартункова – Ястремская – 2:0 (7:5, 6:4)

Макарова – Байндль – 2:1 (6:3, 1:6, 6:1)

Одесситка Ястремская провела тяжелый матч против чешки Бартунковой. Старт встречи был за оппоненткой (0:2), но украинка быстро овладела ситуацией и даже вырвалась вперед. Пошла игра нервов, во время которой пришлось еще раз обменяться брейками с чешской теннисисткой (5:5).

Ключевым, однако, стал одиннадцатый гейм. Ястремская отдала очко на собственной подаче и оказалась на грани поражения. Она еще попыталась реваншироваться, но Бартункова отыграла 4 (!) брейк-пойнта и с первой попытки реализовала сетбол. Во втором же сете украинская теннисистка повела 3:1, однако умудрилась не только разрешить чешке вернуться, но и набрать всего пункт против пяти у соперницы.

Настоящие качели были в противостоянии Байндль с россиянкой Макаровой. Нейтральная спортсменка была повела 3:0, но затем позволила украинцы подойти почти вплотную (5:3). Тем не менее, на большее Байндль замахнуться в первой партии не успела.

Зато полностью реабилитировалась во втором сете. Здесь украинская теннисистка просто смяла Макарову, сумевшую набрать лишь 1 пункт в середине партии. Желаемого развития такие изменения, однако, не имели. В решающем сете в роли россиянки образца второго оказалась сама Байндль. Теперь честь Украины в Клуж-Напоке будут отстаивать Дарья Снигур и Анастасия Соболева.

К слову, украинка Стародубцева обновила персональный рекорд в рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна Ястремская Теннис
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока