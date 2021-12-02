UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В подвале жилого дома Харькова обнаружили снаряд времен Второй мировой войны

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харькове в подвале жилого дома по Московскому проспекту обнаружили 152-мм снаряд времен Второй мировой войны. Сотрудники ГСЧС извлекли боеприпас и вывезли его на уничтожение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным правоохранителей, боеприпас обнаружили во время уборки подвала жилого дома. На место выехали представители полиции и сотрудники регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ходе осмотра предмета было установлено, что это снаряд времен Второй мировой войны калибра 152 мм. Специалисты извлекли боеприпас и вывезли его для уничтожения.

Напомним, в начале ноября в Одесской области нашли около 400 снарядов времен Второй мировой войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныХарьковГСЧС