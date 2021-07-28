Подтопленный вокзал и улицы: Черновцы накрыл мощный ливень

Согласно опубликованным видеозаписям, в результате непогоды был частично подтоплен железнодорожный вокзал Черновцов.

Отмечается, что работникам приходилось самостоятельно ликвидировать последствия выметая воду в сточную яму посреди зала. В частности, вместе с вокзалом, из-за непогоды пострадала й територия вокруг здания.

Также известно, что мощный ливень подтопил улицу Богдана Хмельницкого и частично улицу Гагарина.