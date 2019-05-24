Подтопления на Закарпатье: Зеленский позвонил главе ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил в четверг, 23.05 исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу в связи с паводками на Закарпатье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Галас доложил о ситуации по районам области в бассейне рек Ужа, Тисы и Боржавы сообщил о подтоплении дворов и сельскохозяйственных угодий, а также о разрушенные укрепления берегов. Также рассказал о поисках ребенка, которая упала в реку.

"Более полная картина о разрушительных последствиях стихии будет известна на следующей неделе, сразу после того, как комиссия по районам проведут инвентаризацию и оценят нанесенный ущерб. Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды", - сказал Галас.

В свою очередь президент поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.

Напомним, утром 24 мая в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в западных областях Украины в результате паводков повреждены несколько десятков домов. Закарпатская область пострадала больше всего - по состоянию на 7:00 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома. Также водой разрушен мост местного значения на Закарпатье и повреждены еще 150 мостовых переходов.

Добавим, погода в Украине 24 мая 2019 года будет преимущественно дождливой, в некоторых областях ожидается град, температура воздуха днем будет достигать +26.