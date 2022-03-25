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Подсолнечника и кукурузы станет меньше. В МинАП рассказали о посевной в условиях войны

Фото: посевная в Украине началась несмотря на войну, но подсолнечника и кукурузы станет меньше (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Учитывая ситуацию в стране, ожидается уменьшение площадей посевов подсолнечника и кукурузы. Зато увеличатся площади посевов более простых в производстве культур, гороха, ячменя и овса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"Эти культуры ранее были нишевыми, но они проще с точки зрения технологии, тем не менее, важны для питания людей. Поэтому будет такой сдвиг от экспортоориентированных культур - к продовольственным культура для внутреннего потребления", - сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Также Высоцкий отметил, что из-за полномасштабного вторжения России площади посевов в Украине могут уменьшиться на 30%, что негативно отразится на продовольственной безопасности стран, которые импортировали украинскую аграрную продукцию. Это примерно 100 млн человек стран Северной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.

По данным министерства, посевная будет идти по всей территории Украины, где не проходят активные боевые действия. По состоянию на 24 марта уже посеяно 150 тыс. га яровых культур. Основные культуры, которые сейчас засеваются - это кукуруза, соя, подсолнечник, просо, гречка, овес и сахарная свекла.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство аграрной политики