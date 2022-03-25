Соняшнику та кукурудзи стане менше. У МінАП розповіли про посівну в умовах війни

З огляду на ситуацію в країні, очікується зменшення площ посівів соняшнику та кукурудзи. Натомість збільшаться площі посівів простіших у виробництві культур, гороху, ячменю та вівса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

"Ці культури раніше були нішевими, але вони простіші з точки зору технології, тим не менш, є важливими для харчування людей. Тому буде такий зсув від експортоорієнтованих культур - до культур продовольчих, для внутрішнього споживання", - сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Також Висоцький наголосив, що через повномасштабне вторгнення площі посівів в Україні можуть зменшитися на 30%, що негативно відобразиться на продовольчій безпеці країн, які імпортували українську аграрну продукцію. Це приблизно 100 млн людей країн Північної Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії.

За даними міністерства, Посівна відбуватиметься по всій території України, де не проходять активні бойові дії. Станом на 24 березня вже посіяно 150 тис. га ярових культур. Основні культури, які зараз засіваються - це кукурудза, соя, соняшник, просо, гречка, овес та цукровий буряк.