UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть подрывы на растяжках. В освобожденные села Харьковской области рано возвращаться

Фото: освобожденные территории еще нужно разминировать (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области еще рано возвращаться. После российских оккупантов их нужно еще разминировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По его словам, в настоящее время опасно возвращаться в освобожденные села Харьковской области из-за боевых действий, близкой линии фронта, большого количества не разорвавшихся снарядов и заминированных мест.

"К сожалению, вчера во время разминирования под мостом в селе Циркуны были обнаружены тела двух гражданских женщин, подорвавшихся на растяжке. Не возвращайтесь пока в освобожденные населенные пункты для вашей безопасности! Прошу распространить эту информацию среди лиц, имеющих такие намерения", - отметил Болвинов.

Напомним, ранее эксперты американского Института изучения войны предположили, что в ближайшие дни Вооруженные силы Украины еще ближе придвинутся к границе России на Харьковском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины