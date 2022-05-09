Есть подрывы на растяжках. В освобожденные села Харьковской области рано возвращаться

Жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области еще рано возвращаться. После российских оккупантов их нужно еще разминировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По его словам, в настоящее время опасно возвращаться в освобожденные села Харьковской области из-за боевых действий, близкой линии фронта, большого количества не разорвавшихся снарядов и заминированных мест.

"К сожалению, вчера во время разминирования под мостом в селе Циркуны были обнаружены тела двух гражданских женщин, подорвавшихся на растяжке. Не возвращайтесь пока в освобожденные населенные пункты для вашей безопасности! Прошу распространить эту информацию среди лиц, имеющих такие намерения", - отметил Болвинов.