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Підривник автомобіля співробітника спецслужб в Києві живий, - СБУ

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 12:25
Підривник автомобіля співробітника спецслужб в Києві живий, - СБУ
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна, Віталій Носач)

Українські правоохоронці заарештували військового РФ Олексія Комаричева

Чоловік, який закладав вибухівку під автомобіль працівника української розвідки, живий. В даний час громадянин РФ Олексій Комаричев заарештований, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу 17 квітня.

Комаричев - керівник російської диверсійної терористичної групи. Крім того, з ним діяв інший громадянин РФ Дзортов Тимур.

Встановлено, що одна і та ж диверсійна група причетна до вбивства керівника спец призначенців української розвідки Максима Шаповала в 2017 році, і до спроби вбивства розвідника в цьому році.

За його словами, обидва теракти "сплановані, профінансовані, організовані російськими спецслужбами".

"Це були спільні операції Федеральної служби безпеки РФ та Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомої як військова розвідка Росії. Виконавець невдалої спроби мінування автомобілю залишився живий. Хоча він і перебуває зараз у важкому стані. Він знаходиться у лікарні, заарештований", - додав Грицак.

Нагадаємо, інцидент стався 4 квітня. Так, близько 03 години 17 хвилин у Києві чоловік здійснив замах на вчинення терористичного акту стосовно співробітника спецслужби України шляхом спроби мінування його автомобіля. Під час закладки вибухівки, в результаті спрацьовування вибухового пристрою чоловік отримав численні тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування здійснює ГУ НП в місті Києві, процесуальне керівництво доручено військовим прокурорам Головної військової прокуратури ГПУ.

Додамо, 28 червня 2017 року в Донецькій області під Константиновкой вибухнув автомобіль з працівниками Служби безпеки України, в результаті чого одна людина загинула і ще четверо отримали поранення.

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