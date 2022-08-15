UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За подрыв Северо-Крымского канала будут судить командиров РФ. Они уже в розыске

Фото: в Украине будут судить оккупантов, которые приказали взорвать Северо-Крымский канал (facebook)
Автор: Наталья Юрченко

Российского командира и заместителя командующего Черноморского флота РФ будут судить за подрыв Северо-Крымского канала. Их уже объявили в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.

По данным следствия, в феврале 2022 года российские оккупанты захватили Каховскую ГЭС. Военные РФ в нескольких местах подорвали Северо-Крымский канал в Херсонской области.

Этой преступной операцией руководили заместитель командующего Черноморского флота России по материально-техническому обеспечению и командир 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Они находятся в розыске.

Действия российских оккупантов нанесли значительный ущерб гражданским, инфраструктуре и окружающей среде, поскольку было уничтожено орошение. Армия России нанесла материальный ущерб Украине в крупных размерах.

Прокуроры уже передали в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, суд вынес приговор российскому информатору, который помогал оккупантам захватить Лисичанск. Он получил 12 лет тюрьмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область