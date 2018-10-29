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Подрядчика Apple заподозрили в нелегальном использовании труда студентов

Новости » Общество    29.10.2018 - 23:00
Фото: Apple (flickr.com/Andy)
Фото: Apple (flickr.com/Andy)

По словам правозащитников, подрядчик использовал труд студентов для сборки Apple Watch

Американская компания Apple начала расследование в отношении одного из своих подрядчиков, которого заподозрили в нелегальном использовании труда студентов при сборке "умных" часов Apple Watch на предприятии в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В частности, расследование началось на прошлой неделе после того, как китайская правозащитная организация Sacom заявила, что компания Quanta Computer незаконно использовала труд нескольких десятков практикантов. По информации правозащитников, они работали по 12 часов в сутки и с одним выходным в неделю, что по китайским законам запрещено для студентов-практикантов.

Кроме того, со слов представителей правозащитной организации, некоторым студентам их преподаватели угрожали проблемами с получением диплома, если они не пройдут такую практику на сборочном предприятии подрядчика Apple. При этом студенты не работали по специальности, а просто исполняли работу на сборочном конвейере.

В ответ на обвинения правозащитников Apple сообщила, что проводит срочное расследование. Также в компании отметили, что в случае подтверждения нарушений будут применяться решительные меры воздействия на нарушителей законов.

Напомним, ранее сообщалось, что пользователи продукции Apple столкнулись с массовыми проблемами при работе некоторых сервисов компании.

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