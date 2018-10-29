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Підрядника Apple запідозрили в нелегальному використанні праці студентів

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 23:00
Фото: Apple (flickr.com/Andy)
Фото: Apple (flickr.com/Andy)

За словами правозахисників, підрядник використовував працю студентів для складання Apple Watch

Американська компанія Apple почала розслідування щодо одного зі своїх підрядників, якого запідозрили в нелегальному використанні праці студентів при складанні "розумних" годинників Apple Watch на підприємстві в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зокрема, розслідування почалося минулого тижня після того, як китайська правозахисна організація Sacom заявила, що компанія Quanta Computer незаконно використовувала працю кількох десятків практикантів. За інформацією правозахисників, вони працювали по 12 годин на добу і з одним вихідним на тиждень, що за китайськими законами заборонено для студентів-практикантів.

Крім того, зі слів представників правозахисної організації, деяким студентам їх викладачі погрожували проблемами з отриманням диплома, якщо вони не пройдуть таку практику на складальному підприємстві підрядника Apple. При цьому студенти не працювали за спеціальністю, а просто виконували роботу на складальному конвеєрі.

У відповідь на звинувачення правозахисників Apple повідомила, що проводить термінове розслідування. Також у компанії зазначили, що в разі підтвердження порушень будуть застосовуватися рішучі заходи впливу на порушників законів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що користувачі продукції Apple зіткнулися з масовими проблемами при роботі деяких сервісів компанії.

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