Подразделения МВД переходят на усиленный режим работы

С 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы. Такое решение было принято в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам первого заместителя министра Сергея Ярового, 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей.

При этом также начинают функционировать ситуационные центры.

"Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасностным мероприятиям 4,5 тысячи правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - заявил Яровой.



В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Напомним, полиция Киева усиливает патрульные наряды ко Дню Независимости.

Кроме того, накануне Дня Независимости на усиленный режим несения службы перешли и подразделения Государственной пограничной службы Украины.