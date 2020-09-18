Подразделения ГБР должны появиться в каждом областном центре

В каждом областном центре должны появиться подразделения ГБР. Это необходимо для выполнения возложенных на Бюро задач.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов, сообщает пресс-служба Бюро.

По его словам, это позволит быстро реагировать на совершенные преступления и не терять время, важное для следствия.

"Как показала практика, для эффективного выполнения возложенных на Бюро задач, необходимо функционирование следственных и оперативных подразделений ГБР в каждом областном центре", - отметил Соколов.

В ГБР также отмечают необходимость внесения изменений в профильный закон, который бы расширил возможности по созданию подразделений досудебного расследования во всех областных центрах Украины. Сейчас даже в крупных городах невозможно разместить нескольких следователей, которые бы обеспечили выполнения функций и задач ГБР.

Соколов также сообщил, что сейчас укомплектованность центрального аппарата бюро составляет около 70%, территориальных управлений на уровне 63-65%. Всего же до конца года планируется выйти на 85-90% укомплектованности штата.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов.