Подразделение Siemens по производству медицинского оборудования продолжило работу в России

Компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG продолжает свою работу на территории России. Глава компании Бернд Монтаг заявил, что деятельность не прекращается, несмотря на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Siemens Healthineers - организационно-структурное подразделение немецкого концерна Siemens AG. Сектор занимается производством медицинской и диагностической техники. Объем продаж сектора составляет около 11 млрд евро, число работников - около 49 тысяч человек.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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