Підрозділ Siemens з виробництва медичного обладнання продовжив роботу в Росії

Компанія з виробництва медичного обладнання Siemens Healthineers AG продовжує свою роботу на території Росії. Глава компанії Бернд Монтаг заявив, що діяльність не припиняється, незважаючи на вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Siemens Healthineers-організаційно-структурний підрозділ німецького концерну Siemens AG. Сектор займається виробництвом медичної та діагностичної техніки. Обсяг продажів сектора становить близько 11 млрд євро, число працівників - близько 49 тисяч осіб.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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