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Подпольная тюрьма "Изоляция": в суд передали обвинение против боевика "ДНР"

Автор: Юлия Струк

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт против подозреваемого в пытках в подпольной тюрьме "Изоляция". Первое судебное заседание назначено на 8 июня.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в своем Twitter.

"Департамент вооруженного конфликта передал в суд обвинительный акт в отношении одного из палачей подпольной тюрьмы "Изоляция". Установлено 9 гражданских жертв его пыток. Первое судебное заседание - 8 июня", - написал он.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении представителю так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР". Боевик участвовал в пытках пленных в подпольной тюрьме "Изоляция" в Донецке.

Так, по данным следствия, 28-летний боевик с 2017 года незаконно лишил свободы и пытал лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

В конце марта двум боевикам заочно сообщили о подозрении за пытки в тюрьме "Изоляция" в Донецке.

Напомним, расследователи Bellingcat установили личности россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция".

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