Підполковника ЗСУ затримали під час отримання хабаря

Начальник циклової комісії отримав неправомірну вигоду на суму 2600 гривень

Військова прокуратура затримала підполковника ЗСУ - начальника циклової комісії під час отримання неправомірної вигоди на суму 2600 гривень. Про це йдеться у повідомленні на сайті військової прокуратури.

Як зазначається, затриманий вимагав та отримав від жінки хабаря на суму 2600 гривень. Таким чином, він обіцяв вчинити вплив на службових осіб комісії своєї військової частини, яка є закладом з підготовки водіїв, для безперешкодної видачі свідоцтва про її закінчення.

Окрім цього, він обіцяв у подальшому "допомогти" вплинути на службових осіб Чернігівського міжрайонного реєстраційного-екзаменаційного відділу при складанні іспитів та видачі посвідчення водія категорії "В".

Повідомляється, офіцера-хабарника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Неправомірну вигоду в ході особистого обшуку виявлено та вилучено.

Фото: затримання

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області СБУ на хабарі викрила майора поліції. Встановлено, що майор вимагав від місцевого мешканця 25 тис. гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності.