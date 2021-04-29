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Подполковника ВСУ подозревают в присвоении горючего для ООС

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 21:04
Подполковника ВСУ подозревают в присвоении горючего для ООС Фото: ГБР подозревает подполковника ВСУ в присвоении горючего для ООС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве главному специалисту Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла Командования сил логистики Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении. Его подозревают в присвоении горючего для ООС почти на 1,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Подполковник систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ через подчиненных Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове", - говорится в сообщении.

Таким образом, 60 тысяч кг горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевской области, где заместитель командира сбывал его автозаправочным станциям.

Из-за действий подозреваемого ущерб государству оценивается в почти 1,8 миллиона гривен. Военный подозревается в завладении военным имуществом в составе организованной преступной группы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"В Печерский районный суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Другим лицам, причастным к совершению указанного преступления, сообщалось о подозрении раньше", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота военно-морского флота Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины с 2014 года направила в суд 1960 уголовных производств относительно государственной измены и терроризма.

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