Подполковника ВСУ подозревают в присвоении горючего для ООС
В Киеве главному специалисту Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла Командования сил логистики Вооруженных сил Украины сообщили о подозрении. Его подозревают в присвоении горючего для ООС почти на 1,8 миллиона гривен.
"Подполковник систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ через подчиненных Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове", - говорится в сообщении.
Таким образом, 60 тысяч кг горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевской области, где заместитель командира сбывал его автозаправочным станциям.
Из-за действий подозреваемого ущерб государству оценивается в почти 1,8 миллиона гривен. Военный подозревается в завладении военным имуществом в составе организованной преступной группы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
"В Печерский районный суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Другим лицам, причастным к совершению указанного преступления, сообщалось о подозрении раньше", - говорится в сообщении.
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