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Підполковника ЗСУ підозрюють у привласненні пального для ООС

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 21:04
Підполковника ЗСУ підозрюють у привласненні пального для ООС Фото: ДБР підозрює підполковника ЗСУ у привласненні пального для ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві головному спеціалісту Центрального управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами тилу Командування сил логістики Збройних сил України повідомили про підозру. Його підозрюють у привласненні пального для ООС майже на 1,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

"Підполковник систематично забезпечував додатковим пальним одну з військових частин Повітряних сил ЗСУ через підпорядкованих Центральному управлінню територіальний відділ забезпечення військ, який дислокується в Харкові", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, 60 тисяч кг пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило в пункт постійної дислокації військової частини на Київській області, де заступник командира збував його автозаправним станціям.

Через дії підозрюваного збиток державі оцінюється в майже 1,8 мільйона гривень. Військовий підозрюється у заволодінні військовим майном у складі організованої злочинної групи. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

"До Печерського районного суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Іншим особам, причетним до скоєння вказаного злочину, повідомлялося про підозру раніше", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили підозру контр-адміралу заступнику командувача Чорноморського флоту військово-морського флоту Збройних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України з 2014 року направила в суд 1960 кримінальних проваджень щодо державної зради та тероризму.

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