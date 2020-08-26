Подполковника СБУ будут судить из-за незаконной "прослушки" граждан

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины. Его обвиняют в незаконной "прослушке" телефонных разговоров граждан.

Об этом сообщает пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Обвинительный акт по ч.2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды).

"Сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров... В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В дальнейшем он продавал разговоры посторонним лицам, требуя за это 25 тысяч грн взятки.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве и Киевской области задержали банду, которая пыталась продать незаконный мощный комплекс для "прослушки" за 480 тысяч евро.

Также сообщалось, что Офис президента планирует на законодательном уровне приравнять публикацию разговоров чиновников к уголовному преступлению.