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Подписанные в ОАЭ сделки - победа команды президента и Украины на высшем уровне, - ФГИ

Автор: РБК-Украина

Подписанные украинской делегацией под председательством Владимира Зеленского сделки на $3 млрд в Объединенных Арабских Эмиратах стали крупной победой команды президента. Они свидетельствуют о признании Украины среди ведущих инвестиционных фондов и компаний.

Об этом написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

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"Украинская делегация под председательством Владимира Зеленского заключила инвестиционные меморандумы и контракты на $3 млрд! Настоящий прорыв в экономических отношениях с Западной Азией - такого масштаба сотрудничества между нашими государствами не было никогда", - написал Сенниченко.

По его словам, для Украины это не только многомиллиардные проекты и новые рабочие места. Это символ признания на самом высоком уровне от ведущих инвестиционных фондов и компаний. Сигнал для всего мира, что с Украиной безопасно и выгодно сотрудничать.

Он также отметил, что прозрачные реформы и честные процессы, вместе с огромным потенциалом нашей страны создают окно возможностей для привлечения постоянных инвестиций.

Напомним, как сообщалось ранее, подписание инвестиционных меморандумов и контрактов состоялось в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты 13-14 февраля.

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Новости Украины ФГИУОбъединенные Арабские Эмиратыинвестиции
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