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Підписані в ОАЕ угоди - перемога команди президента та визнання України на найвищому рівні, - ФДМ

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 17:02
Підписані в ОАЕ угоди - перемога команди президента та визнання України на найвищому рівні, - ФДМ Фото: Дмитро Сенниченко (spfu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Підписані українською делегацією під головуванням Володимира Зеленського угоди на $3 млрд в Об’єднаних Арабських Еміратах стали великою перемогою команди президента. Вони свідчать про визнання України серед провідних інвестиційних фондів та компаній.

Про це написав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко у Facebook.

"Українська делегація під головуванням Володимира Зеленського уклала інвестиційні меморандуми та контракти на $3 млрд! Справжній прорив в економічних відносин з Західною Азією - такого масштабу співпраці між нашими державами не було ніколи", - написав Сенниченко.

За його словами, для України це не тільки багатомільярдні проекти та нові робочі місця. Це символ визнання на найвищому рівні від провідних інвестиційних фондів та компаній. Сигнал для всього світу, що з Україною безпечно та вигідно співпрацювати.

Він також зазначив, що прозорі реформи та чесні процеси, разом з величезним потенціалом нашої країни створюють вікно можливостей для залучення сталих інвестицій.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, підписання інвестиційних меморандумів та контрактів відбулося в рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів 13-14 лютого.

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