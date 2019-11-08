На подпись Зеленскому передали закон об ответственности за незаконное обогащение

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1031, которым внедряется механизм гражданской конфискации коррупционных активов и возвращается уголовная ответственность за незаконное обогащение. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона в пятницу, 8 ноября, одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

Документ дополняет Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы. В частности, законом предлагается предусмотреть, что ответственность за незаконное обогащение наступает в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн гривен превышают его законные доходы.

Указано, что приобретение таких активов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также законом вводится механизм гражданской конфискации имущества, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 миллиона гривен.

Напомним, 31 октября Рада внедрила механизм гражданской конфискации коррупционных активов, приняв законопроект президента Владимира Зеленского №1031 во втором чтении. За документ проголосовали 259 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 сентября Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031 за основу в первом чтении, документ поддержали 316 парламентариев.

Так, закон Зеленского о незаконном обогащении был зарегистрирован в Раде еще в начале июня.

Стоит отметить, в начале октября антикоррупционный комитет Верховной рады частично поддержал поправки к законопроекту президента, которые предусматривали снижение порога незаконного обогащения до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан вместо 15 тысяч, как было в редакции первого чтения.