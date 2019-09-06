Украина увеличила торговлю со странами ЕС

Фото: флаг ЕС (РБК-Украина)

Вместо стран СНГ Украина торгует с европейским странами

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-августе 2019 года составил 30,083 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (28,445 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

При этом экспорт в страны ЕС врос на 7% до 13,982 млрд долларов, импорт вырос на 4% до 16,101 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 2,118 млрд долларов. Доля стан ЕС в экспорте из Украины составила 42%, в импорте - 44%.

Согласно данным ГФС, объем внешней торговли товарами со странами СНГ сократился на 4%. Экспорт товаров из Украины упал на 4% до 4,451 млрд долларов, импорт - на 4% до 8,001 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 3,550 млрд долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 13,5%, в импорте - до 21,0%.

Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-июне 2019 году составило 1619,3 млн долларов, что почти в два раза больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (977,6 млн долларов).