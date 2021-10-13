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Подозревают в подготовке к терактам: в Испании задержали группу вооруженных лиц

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Испания , Среда 13 октября 2021 18:17
Подозревают в подготовке к терактам: в Испании задержали группу вооруженных лиц Фото: в Испании задержали вооруженных лиц, которые подозреваются в подготовке к терактам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мадриде и Барселоне правоохранители задержали пять человек, которые считаются членами джихадистской группировки. Их подозревают в подготовке к терактам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Всего правоохранители совершили пять арестов в Мадриде и Барселоне. Четверо из задержанных предстали перед судом в эту среду. Пятый член группировки уже находится в тюрьме.

Отмечается, что операция проводилась в два этапа, а у задержанных изъяли оружие и боеприпасы, в связи с чем считается, что злоумышленники уже находились на этапе планирования атаки.

Все они родом из Алжира.

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