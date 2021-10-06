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Подозревают в коррупции. В Австрии проводят обыски в офисе канцлера

Автор: Сергей Пышкин

В Австрии правоохранители провели обыски в офисе канцлера Себастьяна Курца и штаб-квартире его партии в Вене. Политика подозревают в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Derstandard.

Отмечается, что обыски начались в среду утром. Правоохранители пришли в офис партии с ордером на обыск объемом более 100 страниц.

Обвинения были опубликованы в исследовании СМИ, что были оплачены Министерством финансов и, якобы, базируются на ложных данных и были направлены на продвижение политики правительства.

В частности, речь идет о, якобы, сотрудничестве в области рекламы и СМИ на сумму около 1,3 млн евро. Тогдашний генсек Министерства финансов Томас Шмид и прессекретар обещали преимущества Курцу, а также группе его приближенных.

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Австрия