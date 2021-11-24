Подозревают в халатности сотрудника: в грузинской тюрьме умер гражданин Украины

По данным местных СМИ, погибший - 32-летний гражданин Украины Егор Грегенко, которого перевели в Глданскую тюрьму 30 июля 2021 года.

"Дежурный врач заметил осужденного, который лежит в горизонтальном положении в постели без пульсации", - сообщили в пенитенциарной службе.

Во время внешнего осмотра признаков насилия не было обнаружено. Сотрудники тюрьмы вызвали скорую помощь, которая и зафиксировала факт смерти мужа.

Отмечается, что Грегенко был осужден из-за наркопреступления и должен был отсидеть в тюрьме девять лет.

"18 августа осужденного проконсультировал семейный врач. Никаких жалоб не было. 19 ноября семейный врач изучил медицинские карты осужденного на украинском языке за 2006-2010 годы, в которых выяснилось, что у Е. Г. обнаружили остаточные явления перинатальной энцефалопатии. Синдром вегето-сосудистой дистонии", - добавили в пенитенциарной службе.

Госинспекция начала расследование дела о предполагаемой халатности со стороны сотрудника пенитенциарного учреждения, в результате которого погиб украинец.