ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подозревают в госизмене. Во Львовской области задержали экс-партийца ОПЗЖ

Новина українською →
Львов, Пятница 26 августа 2022 15:35
Подозревают в госизмене. Во Львовской области задержали экс-партийца ОПЗЖ Фото: СБУ задержали экс-партийца ОПЗЖ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Во Львовской области Служба безопасности задержала экс-партийца ОПЗЖ. Женщину подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Инне Иванченко - бывшем члене запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Во Львовской области спецслужба сообщила о подозрении в государственной измене действующей агентке российских спецслужб. Предательница вела антиукраинскую деятельность, активно продвигала идеи федерализации Украины и проводила информационные акции антиукраинского толка", - говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, женщина попала в поле зрения российских спецслужб из-за своих прокремлевских взглядов.

"По данным следствия, предательница организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области", - отметили в силовом ведомстве.

В ходе обысков у фигурантки и других причастных лиц правоохранители обнаружили и изъяли материалы, подтверждающие совершение преступления. Также были найдены документы, подтверждающие ее связь с политическими и общественными структурами, аффилированными с бывшим пророссийским нардепом Виктором Медведчуком.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (госизмена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего чиновника секретариата Кабмина приговорили к 12 годам заключения. Он передавал тайную информацию представителям российских спецслужб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины госизмена Оппозиционная платформа За життя
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать