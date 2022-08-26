Подозревают в госизмене. Во Львовской области задержали экс-партийца ОПЗЖ
Во Львовской области Служба безопасности задержала экс-партийца ОПЗЖ. Женщину подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Инне Иванченко - бывшем члене запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Во Львовской области спецслужба сообщила о подозрении в государственной измене действующей агентке российских спецслужб. Предательница вела антиукраинскую деятельность, активно продвигала идеи федерализации Украины и проводила информационные акции антиукраинского толка", - говорится в сообщении СБУ.
Как сообщается, женщина попала в поле зрения российских спецслужб из-за своих прокремлевских взглядов.
"По данным следствия, предательница организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области", - отметили в силовом ведомстве.
В ходе обысков у фигурантки и других причастных лиц правоохранители обнаружили и изъяли материалы, подтверждающие совершение преступления. Также были найдены документы, подтверждающие ее связь с политическими и общественными структурами, аффилированными с бывшим пророссийским нардепом Виктором Медведчуком.
Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (госизмена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, ранее сообщалось, что бывшего чиновника секретариата Кабмина приговорили к 12 годам заключения. Он передавал тайную информацию представителям российских спецслужб.
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