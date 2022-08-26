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Підозрюють в держзраді. У Львівській області затримали експартійця ОПЗЖ

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Львів, П'ятниця 26 серпня 2022 15:35
Підозрюють в держзраді. У Львівській області затримали експартійця ОПЗЖ Фото: СБУ затримали експартійця ОПЗЖ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

У Львівській області Служба безпеки затримала екс-партійця ОПЗЖ. Жінку підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Інну Іванченко - колишнього члена забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

"У Львівській області спецслужба повідомила про підозру у державній зраді чинній агентці російських спецслужб. Зрадниця вела антиукраїнську діяльність, активно просувала ідеї федералізації України і проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування", - йдеться в повідомленні СБУ.

Як повідомляється, жінка потрапила у полі зору російських спецслужб через свої прокремлівські погляди.

"За даними слідства, зрадниця організовувала і особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв у Львівській області", - зазначили в силовому відомстві.

В ході обшуків у фігурантки та інших причетних осіб правоохоронці виявили та вилучили матеріали, що підтверджують скоєння злочину. Також були знайдені документи, що підтверджують її зв'язок з політичними і громадськими структурами, афілійованими з колишнім проросійським нардепом Віктором Медведчуком.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (держзрада) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишнього чиновника секретаріату Кабміну засудили до 12 років ув'язнення. Він передавав таємну інформацію представникам російських спецслужб.

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