Підозрюють в держзраді. У Львівській області затримали експартійця ОПЗЖ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про Інну Іванченко - колишнього члена забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя".

"У Львівській області спецслужба повідомила про підозру у державній зраді чинній агентці російських спецслужб. Зрадниця вела антиукраїнську діяльність, активно просувала ідеї федералізації України і проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування", - йдеться в повідомленні СБУ.

Як повідомляється, жінка потрапила у полі зору російських спецслужб через свої прокремлівські погляди.

"За даними слідства, зрадниця організовувала і особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв у Львівській області", - зазначили в силовому відомстві.

В ході обшуків у фігурантки та інших причетних осіб правоохоронці виявили та вилучили матеріали, що підтверджують скоєння злочину. Т акож були знайдені документи, що підтверджують її зв'язок з політичними і громадськими структурами, афілійованими з колишнім проросійським нардепом Віктором Медведчуком.