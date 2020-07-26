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Подозреваемый в поджоге Нантского собора признался в преступлении

Воскресенье 26 июля 2020 11:38
Подозреваемый в поджоге Нантского собора признался в преступлении
Фото: Собор в Нанте (ouest-france.fr)
Автор: Александр Белоус

Поджигателем оказался волонтер, который находился в соборе перед пожаром

Беженец из Руанды, который был волонтером в кафедральном соборе Нанта во Франции, признался в его поджоге. Он бы задержан сразу после пожара, но затем отпущен.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный был взят под стражу на ночь с субботы на воскресенье за "разрушение и повреждение имущества".

"Мой клиент сейчас охвачен раскаянием и потрясен масштабами происшествия", - сказал он.

Согласно заявлению прокуратуры, 39-летний мужчина, который отвечал за закрытие собора за день до пожара, был обвинен "в уничтожении и повреждении в результате пожара и помещен в предварительное заключение и содержание под стражей".

Волонтер был взят под стражу 18 июля через несколько часов после пожара и начала расследования, а затем освобожден на следующий вечер.

Следователи хотели допросить его, потому что после пожара не было обнаружено никаких следов взлома на входах в здание, в котором были обнаружены три начальные точки пожара.

Напомним, в Нанте 18 июля загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла.

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