Подозреваемый по делу МН17 ведет роскошный образ жизни в России, - AD

Подозреваемый по делу МН17 россиянин Сергей Дубинский ведет роскошный образ жизни в России и не боится судебного заседания по "Боингу". Об этом говорится в публикации нидерландского издания AD.

Издание пишет, что Дубинский, будучи одним из главных подозреваемых в деле MH17, живет в хорошем доме в Ростове-на-Дону с роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду. А в прошлом году в октябре в сети было видео, на котором Дубинский вместе с другими бывшими боевиками "ДНР" отдыхал у побережья Крыма.

Отвечая на вопрос издания, чувствует ли беспокойство в связи с началом судебного процесса, Дубинский сказал, что ему от него "ни тепло, ни холодно".

"Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует российская Конституция. Она защищает меня", - сказал он в комментарии изданию телефону.

Он заявил, что не приедет на суд по МН17, поскольку у никого из подозреваемых "нет ничего общего со сбиванием самолета".

Напомним, председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.