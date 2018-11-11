Підозрюваним у замаху на Макрона було пред'явлено звинувачення

Фото: Еммануель Макрон (Jasper Juinen/Getty Images)

Їм пред'явлено звинувачення в тероризмі і зберіганні зброї

Групі з чотирьох осіб, які планували здійснити замах на президента Франції Еммануеля Макрона, було пред'явлено звинувачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Повідомляється, що їм було пред'явлено звинувачення в "створенні злочинного терористичного об'єднання", а також у "несанкціонованому зберіганні зброї у зв'язку з метою тероризму".

Двох підозрюваних було поміщено під варту до суду. Двоє інших попросили відкласти їх обговорення питання про затримання, яке має відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції затримали шість осіб, які планували напад на президента Еммануеля Макрона. Затримання проводилися в департаментах Ізер, Іль і Вілен і Мозель, операція по затриманню зловмисників була організована співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки Франції