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Підозрюваним у замаху на Макрона було пред'явлено звинувачення

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 05:58
Фото: Еммануель Макрон (Jasper Juinen/Getty Images)
Фото: Еммануель Макрон (Jasper Juinen/Getty Images)

Їм пред'явлено звинувачення в тероризмі і зберіганні зброї

Групі з чотирьох осіб, які планували здійснити замах на президента Франції Еммануеля Макрона, було пред'явлено звинувачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Повідомляється, що їм було пред'явлено звинувачення в "створенні злочинного терористичного об'єднання", а також у "несанкціонованому зберіганні зброї у зв'язку з метою тероризму".

Двох підозрюваних було поміщено під варту до суду. Двоє інших попросили відкласти їх обговорення питання про затримання, яке має відбутися наступного тижня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції затримали шість осіб, які планували напад на президента Еммануеля Макрона. Затримання проводилися в департаментах Ізер, Іль і Вілен і Мозель, операція по затриманню зловмисників була організована співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки Франції

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Новини України замахЕммануель Макрон
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