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Подозреваемым в избиении и смерти ветерана АТО грозит пожизненное

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 15:20
Подозреваемым в избиении и смерти ветерана АТО грозит пожизненное
Фото: Игорь Панов (facebook.com/Тетяна Рыженькая)

Прокуратура переквалифицировала дело на более тяжкое

Подозреваемым в избиении ветерана АТО Игоря Панова, который накануне умер от побоев, грозит пожизненное заключение. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Сообщается, что обоим подозреваемым, которая причастны к избиению Панова 9 ноября 2019 на улице Академика Киприанова в Киеве, сообщили о переквалификации дела. Ранее их действия расценивали как покушение на убийство, сегодня нападение на Панова переквалифицировали на умышленное убийство.

Отметим, пострадавший ветеран АТО умер в больнице 20 ноября от побоев. Оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, по данным следствия, Панова избил его пасынок с другом. Полиция установила, что сначала между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт, после чего парень приехал к ней и попытался избить во время ссоры. За женщину вступился Панов, в дальнейшем парень вместе с другом избили супругов и скрылись.

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