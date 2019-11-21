Підозрюваним у побитті та смерті ветерана АТО загрожує довічне

Фото: Ігор Панов (facebook.com/Тетяна Руденька)

Прокуратура перекваліфікувала справу на більш тяжку

Підозрюваним у побитті ветерана АТО Ігоря Панова, який напередодні помер від побоїв, загрожує довічне ув'язнення. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Києва.

Повідомляється, що обом підозрюваним, яка причетні до побиття Панова 9 листопада 2019 на вулиці Академіка Кіпріанова у Києві, повідомили про перекваліфікацію справи. Раніше їх дії розцінювали як замах на вбивство, сьогодні напад на Панова перекваліфікували на умисне вбивство.

Зазначимо, потерпілий ветеран АТО помер у лікарні 20 листопада від побоїв. Обидва підозрюваних за рішенням суду перебувають під вартою без права на заставу. Санкція статті передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, за даними слідства, Панова побив його пасинок з другом. Поліція встановила, що спочатку між сином і матір'ю в телефонній розмові виник конфлікт, після чого хлопець приїхав до неї і спробував побити під час сварки. За жінку заступився Панов, в подальшому хлопець разом з другом побили подружжя і зникли.