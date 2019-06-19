Подозреваемые в катастрофе MH17 вряд ли предстанут перед судом, - JIT

Главный обвинитель Международной следственной комиссии (JIT) Фред Вестербеке сомневается, что обвинении в причастности к катастрофе самолета рейса MH17 в 2014 году предстанут перед судом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По словам Вестербеке, подозреваемые в катастрофе самолета рейса MH17 вряд ли предстанут перед судом, который состоится в Нидерландах в марте 2020 года.

"Я реалист и не думаю, что шансы высокие", - заявил он.

Однако главный обвинитель подчеркнул, что объявление подозреваемых является важным шагом для судебного преследования, в том числе и для родственников. Вестербеке добавил, что еще несколько лет назад никто не верил, что следствие определит подозреваемых.

"Я помню, что много людей говорили в начале: вы не собираетесь искать подозреваемых. И сегодня мы сделали большой шаг. Важный шаг, которым мы показываем, что у нас есть доказательства, что произошло и как это произошло", - отметил Вестербеке.

Напомним, что Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году. Так, по данным JIT подозреваемыми в крушении МН17 являются министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, российский подполковник запаса Олег Пулатов, глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко.

РБК-Украина писало, что полиция выдаст международные ордера на арест подозреваемых в катастрофе самолета рейса МН17. В полиции заявили, что двое подозреваемых находятся на территории России.