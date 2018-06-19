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Подозреваемой в госизмене главе пророссийского движения "Волонтеры победы" продлили арест

НовостиОбщество    19.06.2018 - 13:45
Иллюстративное фото (волонтерыпобеды.рф)
Иллюстративное фото (волонтерыпобеды.рф)

Главу движения "Волонтеры победы" задержали в апреле 2018 года

В Херсоне суд продлил сроки содержания под стражей руководителю всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", которую подозревают в государственной измене. Об этом сообщает "Судова влада Украины".

"19.06.2018 года следственным судьей Херсонского городского суда Херсонской области Радченко Г. А было рассмотрено ходатайство старшего следователя Главного управления Службы безопасности АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) о продлении сроков содержания под стражей в отношении руководителя всероссийского общественного движения "Волонтеры победы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данному лицу, подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 25 апреля 2018 года.

"Постановлением следователя судьи от 19 июня 2018 года ходатайство следователя было удовлетворено и продлен сроки содержания под стражей до 7 августа 2018 года", - сообщили в суде.

Напомним, красноармейский горрайонный суд Донецкой области избрал меру пресечения в виде держание под стражей гражданину Российской Федерации Игорю Кимаковскому, которого задержали украинские пограничники за участие в боевых действиях на стороне так называемой "Донецкой народной республики".

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Теги публикации: госизмена  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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