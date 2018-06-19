Підозрюваній у держзраді главі проросійського руху "Волонтеры победы" продовжили арешт

Очільницю руху "Волонтеры победы" затримали у квітні 2018 року

У Херсоні суд продовжив строки тримання під вартою очільниці всеросійського громадського руху "Волонтеры победы", яку підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє "Судова влада України".

"19.06.2018 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г. А було розглянуто клопотання старшого слідчого Головного управління Служби безпеки АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) про продовження строків тримання під вартою щодо очільниці всеросійського громадського руху "Волонтеры победы", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що даній особі, підозрюваній було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 25 квітня 2018 року.

"Ухвалою слідчого судді від 19 червня 2018 року клопотання слідчого було задоволено та продовжено строки тримання під вартою до 7 серпня 2018 року", - повідомили у суді.

Нагадаємо, красноармійський міськрайонний суд Донецької області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Російської Федерації Ігорю Кімаковському, якого затримали українські прикордонники за участь у бойових діях на боці так званої "Донецької народної республіки".