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Подозреваемому в тендерных хищениях топ-чиновнику УЗ могут арестовать имущество

Новости » Транспорт     06.03.2020 - 14:36
Подозреваемому в тендерных хищениях топ-чиновнику УЗ могут арестовать имущество
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Имущество топ-чиновника УЗ готовятся арестовать по иску САП

Имущество главы филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Максима Миняйло могут арестовать по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозреваемому в тендерных хищениях топ-чиновнику УЗ могут арестовать имуществоКак сообщается, производство касается переплаты за уголь на сумму около 30 млн грн. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг, 5 марта, рассмотрела вопрос об аресте имущества Миняйло в деле, которое ведет Специализированная антикоррупционная прокуратура (номер дела в суде - 991/1241/20 от 24.02.2020, номер производства Апелляционной палаты - 11-сс/991/189/20).

Напомним, как писали журналисты BIHUS.info, в январе 2020 года по заявлению юристов проекта "Тисни", Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о вероятной растрате 31 млн грн чиновниками и "Пассажирской компании" при закупках угля. Речь шла о том, что в течение 2019 "Укрзализныця" переплатила эту сумму 4-м компаниям - "НПП Бизнес-Альянс", "Праймтехпостач", "Вуглеторфзбагачення", "Паливторг" при закупке угля каменного марки ДГ 13-100. Дело возбуждено по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Как писала "Экономическая правда", 3 февраля НАБУ провело в "Пассажирской компании" обыски в деле о закупках угля. Сумма, которая фигурировала в этом производстве - 28 млн грн, фигурантами дела выступили уже упомянутая компания "Праймтехпостач" и ее аффилированная структура "Коларес Брокерс".

Кроме того, за время работы Миняйло "Пассажирская компания" неоднократно становилась фигурантом публикаций о нарушениях при проведении тендерных закупок товаров и услуг по завышенным ценам. Перед увольнением экс-глава УЗ Евгений Кравцов продлил Миняйло контракт еще на год.

Как ранее сообщалось в СМИ, Миняйло мог предлагать предприятиям закупать на них по завышенным ценам товары, услуги и работы для УЗ, а затем перепродавать, оставляя "маржу" на предприятиях сферы влияния "пассажирского" филиала., что является нарушением закона, поскольку перепродавать что-либо таким компаниям запрещается.

УЗ назначила более 20 дополнительных поезда к 8 марта Цены на железнодорожные билеты выросли с 1 марта
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